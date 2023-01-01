Чехия U21 - Уэльс U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Уэльс U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U21
Уэльс U21
Главные тренеры
|Ян Сухопарек
|Мэттью Джонс
История личных встреч
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 1
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|0 : 0
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|1 : 2
|13.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|7 : 0
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|1 : 2
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 3
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа I
|2 : 2
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|2 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 1
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1