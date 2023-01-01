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Чехия U21 - Уэльс U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
Чехия U21
Уэльс U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Уэльс U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U21
Уэльс U21
Главные тренеры
ЧехияЯн Сухопарек
УэльсМэттью Джонс
История личных встреч
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I2 : 1Чехия U21
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффЧехия U210 : 0
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф1 : 2Чехия U21
13.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Чехия U217 : 0
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Чехия U211 : 2
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I2 : 3Уэльс U21
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа I2 : 2Уэльс U21
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Уэльс U212 : 0
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Уэльс U210 : 1
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Уэльс U211 : 1

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