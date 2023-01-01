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Швеция U21 - Молдавия U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Швеция U21
Молдавия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция U21 - Молдавия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U21
Молдавия U21
Главные тренеры
ШвецияДаниэль Бекстрём
РумынияШтефан Стойка
История личных встреч
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа CШвеция U210 : 1
19.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа C0 : 5Швеция U21
09.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Швеция U211 : 1
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 60 : 3Швеция U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 6Швеция U210 : 2
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа CМолдавия U210 : 1
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа C3 : 0Молдавия U21
15.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа C1 : 3Молдавия U21
08.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U211 : 1
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 5Молдавия U210 : 3

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