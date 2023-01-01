Швеция U21 - Молдавия U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция U21 - Молдавия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U21
Молдавия U21
Главные тренеры
|Даниэль Бекстрём
|Штефан Стойка
История личных встреч
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|0 : 1
|19.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|0 : 5
|09.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 2
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|0 : 1
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|3 : 0
|15.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа C
|1 : 3
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 5
|0 : 3