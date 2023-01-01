Мальта U21 - Бельгия U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U21 - Бельгия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта U21
Бельгия U21
Главные тренеры
|Иван Вудс
|Гилл Свертс
История личных встреч
|07.09.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 6
|0 : 4
|27.03.2017
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 6
|2 : 1
|02.09.2016
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 1
|2 : 3
|09.10.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 1
|2 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 3
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 6
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|7 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|1 : 3
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|1 : 3
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|05.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|0 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|1 : 1
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|0 : 2
|12.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|2 : 0