23:53 ()
Онлайн трансляции
Четверг 12 октября
Пятница 13 октября
Свернуть список

Мальта U21 - Бельгия U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Мальта U21
Бельгия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U21 - Бельгия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта U21
Бельгия U21
Главные тренеры
МальтаИван Вудс
БельгияГилл Свертс
История личных встреч
07.09.2018U21 ЧЕ-2019Группа 6Мальта U210 : 4Бельгия U21
27.03.2017U21 ЧЕ-2019Группа 6Бельгия U212 : 1Мальта U21
02.09.2016U21 ЧЕ-2017Группа 1Мальта U212 : 3Бельгия U21
09.10.2015U21 ЧЕ-2017Группа 1Бельгия U212 : 0Мальта U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BМальта U210 : 3
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BМальта U210 : 6
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 37 : 1Мальта U21
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 3Мальта U211 : 3
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 3Мальта U211 : 3
11.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа BБельгия U211 : 0
05.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 9Бельгия U210 : 0
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 91 : 1Бельгия U21
16.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 90 : 2Бельгия U21
12.11.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 9Бельгия U212 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close