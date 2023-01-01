Румыния U21 - Армения U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Армения U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния U21
Армения U21
Главные тренеры
|Даниэл Панку
|Рафаэль Назарян
История личных встреч
|08.09.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 5
|2 : 3
|16.06.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 5
|3 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|3 : 2
|27.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|1/2 финала
|4 : 2
|24.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|Группа C
|0 : 0
|21.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|Группа C
|2 : 4
|18.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|Группа C
|4 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|0 : 1
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|1 : 2
|12.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|0 : 2
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|1 : 4
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|3 : 1