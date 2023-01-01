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Румыния U21 - Армения U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Румыния U21
Армения U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Армения U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния U21
Армения U21
Главные тренеры
РумынияДаниэл Панку
АрменияРафаэль Назарян
История личных встреч
08.09.2015U21 ЧЕ-2017Группа 5Армения U212 : 3Румыния U21
16.06.2015U21 ЧЕ-2017Группа 5Румыния U213 : 0Армения U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа E3 : 2Румыния U21
27.06.2019U21 ЧЕ-20191/2 финала4 : 2Румыния U21
24.06.2019U21 ЧЕ-2019Группа C0 : 0Румыния U21
21.06.2019U21 ЧЕ-2019Группа C2 : 4Румыния U21
18.06.2019U21 ЧЕ-2019Группа CРумыния U214 : 1
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАрмения U210 : 1
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа EАрмения U211 : 2
12.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Армения U210 : 2
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 8Армения U211 : 4
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 83 : 1Армения U21

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