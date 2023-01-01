Португалия U21 - Беларусь U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Беларусь U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия U21
Беларусь U21
Главные тренеры
|Руй Жорже
|Сергей Михайлович Ясинский
История личных встреч
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 5
|04.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|1 : 5
|06.09.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|1 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 5
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|3 : 0
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|2 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|0 : 9
|04.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|1 : 5
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 5
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 3
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|28.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|24.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 0