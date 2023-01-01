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Португалия U21 - Беларусь U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Португалия U21
Беларусь U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Беларусь U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U21
Беларусь U21
Главные тренеры
ПортугалияРуй Жорже
БеларусьСергей Михайлович Ясинский
История личных встреч
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U210 : 5Португалия U21
04.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Беларусь U211 : 5Португалия U21
06.09.2021U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Португалия U211 : 0Беларусь U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U210 : 5Португалия U21
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GПортугалия U213 : 0
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Португалия U212 : 1
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 40 : 9Португалия U21
04.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Беларусь U211 : 5Португалия U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U210 : 5Португалия U21
07.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U212 : 3
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G1 : 1Беларусь U21
28.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G1 : 1Беларусь U21
24.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GБеларусь U210 : 0

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