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Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Дон Гранато
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ББаффало Сэйбрз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4Баффало Сэйбрз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Баффало Сэйбрз
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Баффало Сэйбрз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 7
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Баффало Сэйбрз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 3
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Баффало Сэйбрз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Баффало Сэйбрз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2

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