Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2