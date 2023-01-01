Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Джон Торторелла
История личных встреч
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1