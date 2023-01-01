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Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
США Джон Торторелла
История личных встреч
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Филадельфия Флайерз
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 4Филадельфия Флайерз
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4Коламбус Блю Джекетс
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Филадельфия Флайерз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс2 : 4
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТ
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 4 БФиладельфия Флайерз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 1Филадельфия Флайерз

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