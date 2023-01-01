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Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
13 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
США Дерек Лалонд
История личных встреч
05.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Детройт Ред Уингз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Детройт Ред Уингз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Детройт Ред Уингз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Детройт Ред Уингз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 1Детройт Ред Уингз
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 5
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Детройт Ред Уингз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Детройт Ред Уингз
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз6 : 1

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