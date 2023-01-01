Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
13 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|05.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1