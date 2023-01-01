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Миннесота Уайлд - Флорида Пантерз 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Дин Эвасон
Канада Пол Морис
История личных встреч
14.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 БФлорида Пантерз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Миннесота Уайлд
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 6Флорида Пантерз
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4Миннесота Уайлд
21.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5Флорида Пантерз
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Миннесота Уайлд
09.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Миннесота Уайлд
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 1Флорида Пантерз
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 1Флорида Пантерз
23.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Миннесота Уайлд
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 0
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 БМиннесота Уайлд
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТ
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 2
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 6 : 1Миннесота Уайлд
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 6Флорида Пантерз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 0Флорида Пантерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Флорида Пантерз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз4 : 2

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