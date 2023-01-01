Миннесота Уайлд - Флорида Пантерз 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Флорида Пантерз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Пол Морис
История личных встреч
|14.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|21.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|23.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2