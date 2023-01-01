Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ