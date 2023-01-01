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Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТДаллас Старз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Сент-Луис Блюз
13.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Даллас Старз
02.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз2 : 5Даллас Старз
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Даллас Старз
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Даллас Старз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Сент-Луис Блюз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Даллас Старз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДаллас Старз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТДаллас Старз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4Сент-Луис Блюз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Сент-Луис Блюз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТДаллас Старз
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 1 ОТСент-Луис Блюз

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