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Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
13 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 13 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс0 : 2Сан-Хосе Шаркс
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс5 : 2Вегас Голден Найтс
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Сан-Хосе Шаркс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Сан-Хосе Шаркс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Вегас Голден Найтс
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс3 : 7Сан-Хосе Шаркс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 5 БСан-Хосе Шаркс
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1Сан-Хосе Шаркс
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Вегас Голден Найтс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс0 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТ
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Сан-Хосе Шаркс
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс2 : 4
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Вегас Голден Найтс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 3
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс0 : 2Сан-Хосе Шаркс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс3 : 1

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