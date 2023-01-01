Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
13 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 13 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 7
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1