Нэшвилл Предаторз - Сиэтл Кракен 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Сиэтл Кракен, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1