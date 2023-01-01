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Нэшвилл Предаторз - Сиэтл Кракен 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Сиэтл Кракен, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 7Сиэтл Кракен
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1 БСиэтл Кракен
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 1Нэшвилл Предаторз
03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3Нэшвилл Предаторз
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Нэшвилл Предаторз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Сиэтл Кракен
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нэшвилл Предаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Нэшвилл Предаторз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 4Нэшвилл Предаторз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз1 : 2 ОТ
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сиэтл Кракен
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Сиэтл Кракен
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Сиэтл Кракен
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен1 : 4
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен3 : 1

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