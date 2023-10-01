Украина - Северная Македония 14 Октября прямая трансляция
Стадион: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Северная Македония, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Северная Македония
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
|Благойя Милевски
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|17.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|09.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|0 : 2
|12.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Текстовая трансляция
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Северная Македония. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.