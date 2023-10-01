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Украина - Северная Македония 14 Октября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур
Украина
Северная Македония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Северная Македония, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена - Летна (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Северная Македония
Главные тренеры
УкраинаСергей Станиславович Ребров
Северная МакедонияБлагойя Милевски
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турСеверная Македония2 : 3Украина
17.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа C. 2-й турУкраина2 : 1Северная Македония
09.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 9-й турСеверная Македония0 : 2Украина
12.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 3-й турУкраина1 : 0Северная Македония
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур2 : 1Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турУкраина1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турСеверная Македония2 : 3Украина
12.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 3Украина
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур0 : 2Северная Македония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турСеверная Македония1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й тур7 : 0Северная Македония
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турСеверная Македония2 : 3Украина
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония1 : 0
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Украина — Северная Македония. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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