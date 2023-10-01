Северная Ирландия - Сан-Марино 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Сан-Марино, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Сан-Марино
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Фабрицио Костантини
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|0 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 7-й тур
|0 : 3
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 2-й тур
|4 : 0
|11.02.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 9-й тур
|0 : 3
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 4-й тур
|4 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 4
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0