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Северная Ирландия - Сан-Марино 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
Северная Ирландия
Сан-Марино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Сан-Марино, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Сан-Марино
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
Сан-МариноФабрицио Костантини
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 1-й турСан-Марино0 : 2Северная Ирландия
01.09.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 7-й турСан-Марино0 : 3Северная Ирландия
08.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 2-й турСеверная Ирландия4 : 0Сан-Марино
11.02.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 9-й турСан-Марино0 : 3Северная Ирландия
15.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 3. 4-й турСеверная Ирландия4 : 0Сан-Марино
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур1 : 0Северная Ирландия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур4 : 2Северная Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСеверная Ирландия0 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур1 : 0Северная Ирландия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турСеверная Ирландия0 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турСан-Марино0 : 4
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур4 : 0Сан-Марино
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур6 : 0Сан-Марино
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турСан-Марино0 : 3
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур2 : 0Сан-Марино

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