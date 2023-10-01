Словения - Финляндия 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
14 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Финляндия, которое состоится 14 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Финляндия
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Маркку Канерва
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|13.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 4
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|2 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1