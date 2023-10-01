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Словения - Финляндия 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
14 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
Словения
Финляндия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Финляндия, которое состоится 14 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Финляндия
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0Словения
13.01.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Словения2 : 0Финляндия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Финляндия2 : 0Словения
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 4Словения
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турСловения4 : 2
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турСловения1 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0Словения
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турСловения2 : 0
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турФинляндия0 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й тур0 : 1Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0Словения
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й тур0 : 1Финляндия

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