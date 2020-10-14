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Болгария - Литва 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
14 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур
Болгария
Литва

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Литва, которое состоится 14 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Литва
Главные тренеры
СербияМладен Крстаич
ЛитваЭдгарас Янкаускас
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1Болгария
09.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа C. 7-й турЛитва3 : 1Болгария
05.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа C. 5-й турБолгария1 : 0Литва
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур2 : 1Болгария
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБолгария0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турБолгария1 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1Болгария
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й тур3 : 0Болгария
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЛитва1 : 3
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур2 : 0Литва
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1Болгария
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Литва

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