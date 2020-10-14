Болгария - Литва 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
14 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Литва, которое состоится 14 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болгария
Литва
Главные тренеры
|Младен Крстаич
|Эдгарас Янкаускас
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|09.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 7-й тур
|3 : 1
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0