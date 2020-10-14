Венгрия - Сербия 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
14 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Сербия, которое состоится 14 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Сербия
Главные тренеры
|Марко Росси
|Драган Стойкович
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|24.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 5-й тур
|1 : 1
|11.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 3-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|0 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2