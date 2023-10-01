02:36 ()
Свернуть список

Дания - Казахстан 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
14 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Дания
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Казахстан, которое состоится 14 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Казахстан
1ДанияврКаспер Шмейхель
13ДаниязщРасмус Кристенсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
15ДаниязщКристиан Нёргор
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
24ДанияпзРоберт Сков
10ДанияпзКристиан Эриксен
12ДанияпзЙеспер Линдстрём
21ДаниянпРасмус Хойлунд
12КазахстанврИгорь Шацкий
4КазахстанзщМарат Быстров
3КазахстанзщНуралы Алип
22КазахстанзщАлександр Марочкин
21КазахстанзщАбзал Бейсебеков
18КазахстанзщТимур Досмагамбетов
16КазахстанпзЕркин Тапалов
8КазахстанпзАсхат Тагыберген
19КазахстанпзБактиёр Зайнутдинов
20КазахстанпзРамазан Оразов
10КазахстанпзМаксим Самородов
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турКазахстан3 : 2Дания
10.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 6-й турКазахстан1 : 3Дания
11.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа E. 4-й турДания4 : 1Казахстан
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 1Дания
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур1 : 1Дания
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турДания1 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турКазахстан3 : 2Дания
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турКазахстан1 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур0 : 1Казахстан
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур0 : 3Казахстан
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 2-й турКазахстан3 : 2Дания
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Дания — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close