Дания - Казахстан 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
14 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Казахстан, которое состоится 14 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Казахстан
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|зщ
|Кристиан Нёргор
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|24
|пз
|Роберт Сков
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|12
|пз
|Йеспер Линдстрём
|21
|нп
|Расмус Хойлунд
|12
|вр
|Игорь Шацкий
|4
|зщ
|Марат Быстров
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|22
|зщ
|Александр Марочкин
|21
|зщ
|Абзал Бейсебеков
|18
|зщ
|Тимур Досмагамбетов
|16
|пз
|Еркин Тапалов
|8
|пз
|Асхат Тагыберген
|19
|пз
|Бактиёр Зайнутдинов
|20
|пз
|Рамазан Оразов
|10
|пз
|Максим Самородов
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 6-й тур
|1 : 3
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. 4-й тур
|4 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 2-й тур
|3 : 2
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Дания — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.