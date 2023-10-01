Италия - Мальта 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Мальта, которое состоится 14 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Мальта
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|14
|зщ
|Джанлука Манчини
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|13
|пз
|Маттео Дармиан
|18
|пз
|Николо Барелла
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Давиде Фраттези
|11
|нп
|Доменико Берарди
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Анри Бонелло
|21
|зщ
|Жан Борг
|22
|зщ
|Зак Мускат
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
|19
|пз
|Бьорн Кристенсен
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|3
|пз
|Райан Камензули
|20
|пз
|Янник Янкам
|18
|нп
|Юрген Дегабриэле
|14
|нп
|Кириан Нвоко
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Микеле Марколини
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|1 : 0
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 1
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 6-й тур
|0 : 2
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Италия — Мальта. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.