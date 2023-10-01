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Италия - Мальта 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия)
Италия
Мальта

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Мальта, которое состоится 14 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Мальта
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
14ИталиязщДжанлука Манчини
23ИталиязщАлессандро Бастони
3ИталиязщФедерико Димарко
13ИталияпзМаттео Дармиан
18ИталияпзНиколо Барелла
5ИталияпзМануэль Локателли
19ИталияпзДавиде Фраттези
11ИталиянпДоменико Берарди
10ИталиянпДжакомо Распадори
ИталиянпМойзе Кин
1МальтаврАнри Бонелло
21МальтазщЖан Борг
22МальтазщЗак Мускат
13МальтазщЭнрико Пепе
7МальтапзДжозеф Мбонг
19МальтапзБьорн Кристенсен
6МальтапзМэттью Гийомье
3МальтапзРайан Камензули
20МальтапзЯнник Янкам
18МальтанпЮрген Дегабриэле
14МальтанпКириан Нвоко
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМикеле Марколини
История личных встреч
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 2-й турМальта0 : 2Италия
03.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа H. 7-й турИталия1 : 0Мальта
13.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа H. 3-й турМальта0 : 1Италия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 6-й турМальта0 : 2Италия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 2-й турИталия2 : 0Мальта
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Италия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е место2 : 3Италия
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 1Италия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 2-й турМальта0 : 2Италия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турМальта0 : 2
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМальта1 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й тур1 : 0Мальта
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турМальта0 : 4
09.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Мальта
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Италия — Мальта. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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