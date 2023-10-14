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США - Германия 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
США
Германия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Германия, которое состоится 14 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Германия
1 США вр Мэтт Тёрнер
2 США зщ Серджино Дест
12 США зщ Майлз Робинсон
4 США зщ Крис Ричардс
23 Дания зщ Кристоффер Лунн
11 США пз Бренден Ааронсон
6 США пз Юнус Муса
8 США пз Уэстон Маккенни
21 США нп Тимоти Веа
20 США нп Фоларин Балогун
10 США нп Кристиан Пулишич
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
3 Германия зщ Малик Тшау
15 Германия зщ Никлас Зюле
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
17 Германия зщ Давид Раум
6 Германия пз Йозуа Киммих
21 Германия пз Илкай Гюндоган
14 Германия пз Джамал Мусиала
19 Германия нп Лерой Зане
13 Германия нп Томас Мюллер
9 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
10.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 2США
26.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд Группа G. 3-й тур США0 : 1Германия
02.06.2013 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2013 США4 : 3Германия
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США3 : 0
13.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала США1 : 1 4 : 5
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала США2 : 2 3 : 2
03.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. 3-й тур США6 : 0
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 1
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия1 : 4
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия0 : 2
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Германия
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия3 : 3

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