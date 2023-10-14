США - Германия 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Германия, которое состоится 14 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|2
|зщ
|Серджино Дест
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|4
|зщ
|Крис Ричардс
|23
|зщ
|Кристоффер Лунн
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|6
|пз
|Юнус Муса
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|21
|нп
|Тимоти Веа
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|зщ
|Малик Тшау
|15
|зщ
|Никлас Зюле
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|17
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|14
|пз
|Джамал Мусиала
|19
|нп
|Лерой Зане
|13
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|10.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|26.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|0 : 1
|02.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|4 : 3
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 5
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|03.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. 3-й тур
|6 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3