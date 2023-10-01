СКА-Хабаровск - Арсенал 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 11:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Арсенал, которое состоится 14 Октября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|17.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 2
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 2
|24.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|07.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.02.2016
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|20.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 0
|23.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|5 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0