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СКА-Хабаровск - Арсенал 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 11:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
СКА-Хабаровск
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Арсенал, которое состоится 14 Октября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0Арсенал
17.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал3 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Арсенал
24.07.2017 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Арсенал1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Арсенал
19.02.2016 Кубок ФНЛ Плей-офф СКА-Хабаровск0 : 2Арсенал
20.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Арсенал1 : 0СКА-Хабаровск
03.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск3 : 0Арсенал
23.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Арсенал5 : 1СКА-Хабаровск
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 1СКА-Хабаровск
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал3 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Арсенал
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 2Арсенал
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Арсенал
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал2 : 0

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