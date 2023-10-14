КАМАЗ - Шинник 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Шинник, которое состоится 14 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|12.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.02.2020
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|0 : 3 Т
|08.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|15.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 3
|15.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 2
|07.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|14.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|35-й тур
|1 : 2
|12.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|15-й тур
|1 : 2
|20.08.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0