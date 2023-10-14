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КАМАЗ - Шинник 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
КАМАЗ
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Шинник, которое состоится 14 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0Шинник
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
27.02.2020 Кубок ФНЛ За 3-е место КАМАЗ0 : 3 ТШинник
08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 2КАМАЗ
15.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур КАМАЗ0 : 3Шинник
15.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Шинник3 : 2КАМАЗ
07.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Шинник1 : 2КАМАЗ
12.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 15-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
20.08.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 26-й тур КАМАЗ0 : 1Шинник
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 1КАМАЗ
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 1 : 0КАМАЗ
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 0
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1
07.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Шинник1 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Шинник1 : 2
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Шинник
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 4Шинник
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 0Шинник

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