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Сокол - Нефтехимик 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
СоколНефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Нефтехимик, которое состоится 14 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
17.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Сокол1 : 2Нефтехимик
26.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нефтехимик2 : 2Сокол
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Сокол0 : 0Нефтехимик
22.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 31-й тур Сокол3 : 2Нефтехимик
15.07.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 3 : 0Сокол
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Сокол0 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 2Сокол
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 0Сокол
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 5 : 3Сокол
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Нефтехимик2 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 0 : 3Нефтехимик
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Нефтехимик
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 1Нефтехимик

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