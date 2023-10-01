Сокол - Нефтехимик 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Нефтехимик, которое состоится 14 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|31-й тур
|3 : 2
|15.07.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|15-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1