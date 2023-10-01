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Динамо Мх - Черноморец 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Динамо Мх
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Черноморец, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
17.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 1 26-й тур Черноморец0 : 1Динамо Мх
18.09.2021 ФНЛ-2 - Группа 1 10-й тур Динамо Мх3 : 0Черноморец
27.04.2021 ПФЛ - Группа 1 26-й тур Черноморец3 : 0Динамо Мх
11.10.2020 ПФЛ - Группа 1 10-й тур Динамо Мх1 : 4Черноморец
14.09.2019 ПФЛ - Юг 9-й тур Динамо Мх2 : 2Черноморец
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Динамо Мх0 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Динамо Мх
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Динамо Мх2 : 0
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Динамо Мх3 : 0
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Черноморец
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Черноморец1 : 1
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 2Черноморец
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 3 : 1Черноморец
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Черноморец5 : 3

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