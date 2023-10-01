Динамо Мх - Черноморец 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Черноморец, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|17.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|26-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|10-й тур
|3 : 0
|27.04.2021
|ПФЛ - Группа 1
|26-й тур
|3 : 0
|11.10.2020
|ПФЛ - Группа 1
|10-й тур
|1 : 4
|14.09.2019
|ПФЛ - Юг
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3