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Химки - Енисей 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Химки
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Енисей, которое состоится 14 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
09.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Енисей1 : 0Химки
24.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Химки4 : 0Енисей
28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Химки2 : 1Енисей
07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Енисей4 : 1Химки
08.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Химки2 : 2Енисей
10.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Енисей3 : 0Химки
23.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Енисей2 : 1Химки
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Химки1 : 2Енисей
21.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур Химки0 : 0Енисей
04.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 2Химки
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Химки2 : 2
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 2Химки
28.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 0 : 2Химки
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Химки2 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 3 : 1Химки
07.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Енисей
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Енисей0 : 1
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей3 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 1 : 0Енисей

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