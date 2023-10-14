Химки - Енисей 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Енисей, которое состоится 14 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|09.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|24.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|4 : 0
|28.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 1
|07.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|2 : 2
|10.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 0
|23.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 2
|21.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|48-й тур
|0 : 0
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 2
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0