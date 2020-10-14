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Тюмень - Волгарь 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Тюмень
Волгарь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Волгарь, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
05.10.2022 Фонбет Кубок России 1/32 финала Тюмень0 : 3Волгарь
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Тюмень3 : 1Волгарь
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Волгарь1 : 0Тюмень
21.02.2017 Кубок ФНЛ Плей-офф Тюмень2 : 1Волгарь
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Волгарь2 : 0Тюмень
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Тюмень1 : 0Волгарь
25.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Волгарь1 : 1Тюмень
11.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Тюмень0 : 2Волгарь
30.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Тюмень0 : 1Волгарь
20.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ 1/2 финала Тюмень0 : 3Волгарь
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень0 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 1 : 2Тюмень
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 2 : 0Тюмень
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Тюмень
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень2 : 2
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Волгарь2 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 1 : 1Волгарь
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Волгарь
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Волгарь1 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 0Волгарь

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