Тюмень - Волгарь 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Волгарь, которое состоится 14 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|05.10.2022
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|31.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|3 : 1
|06.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|21.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|2 : 1
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|25.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|11.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|30.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|20.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|1/2 финала
|0 : 3
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0