Родина - Акрон 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Акрон, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|01.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 6
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1