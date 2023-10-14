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Родина - Акрон 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
РодинаАкрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Акрон, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
01.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Родина1 : 3Акрон
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Акрон2 : 2Родина
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 0Родина
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Родина1 : 0
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 3Родина
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Родина1 : 4
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 2 : 2Родина
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Акрон
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Акрон0 : 2
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 6Акрон
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Акрон0 : 0
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 1Акрон

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