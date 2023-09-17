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Алания - Ленинградец 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Алания
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Ленинградец, которое состоится 14 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 2Алания
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Алания
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Алания
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Алания2 : 1
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 3 : 0Алания
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Ленинградец0 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 3Ленинградец
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 0Ленинградец
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 2 : 1Ленинградец
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Ленинградец0 : 0

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