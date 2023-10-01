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Кубань - Торпедо М 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Кубань
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Торпедо М, которое состоится 14 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Испания Жозеп Клотет
Россия Артём Сергеевич Горлов
История личных встреч
21.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Торпедо М2 : 2Кубань
10.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Кубань1 : 2Торпедо М
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Кубань1 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 0Кубань
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 2Кубань
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Кубань1 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Кубань0 : 1
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 0Торпедо М
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 3
26.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 8 : 7Торпедо М
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0

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