Кубань - Торпедо М 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Торпедо М, которое состоится 14 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Вадим Валентинович Евсеев
|Жозеп Клотет
|Артём Сергеевич Горлов
История личных встреч
|21.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 2
|10.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|26.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0