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Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
14 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Нью-Джерси Дэвилз
1-й период, 18'
0 : 1
Аризона Койотс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 06:22
      0:1
      Мэтт Дамба
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс, которое состоится 14 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Нью-Джерси Дэвилз
    Ньюарк
    Аризона Койотс
    Глендейл
    41ЧехияврВитек Ванечек
    40ШвейцарияврАкира Шмид
    88КанадазщКевин Баль
    6СШАзщДжон Марино
    71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
    7КанадазщДаги Хэмилтон
    2КанадазщБрендан Смит
    43СШАзщЛюк Хьюз
    56ФинляндиянпЭрик Хаула
    28ШвейцариянпТимо Майер
    13ШвейцариянпНико Хишир
    91КанаданпДоусон Мерсер
    73КанаданпТайлер Тоффоли
    86СШАнпДжек Хьюз
    63ШвециянпЙеспер Братт
    10ШвециянпАлександер Хольц
    92ЧехиянпТомаш Носек
    20КанаданпМайкл Маклауд
    18ЧехиянпОндржей Палат
    14КанаданпНатан Бастиан
    39КанадаврКоннор Ингрэм
    70ЧехияврКарел Веймелка
    50КанадазщШон Дурзи
    3КанадазщДжош Браун
    4ФинляндиязщЮусо Вялимяки
    90ШвейцариязщЯнис Мозер
    24КанадазщМэтт Дамба
    33КанадазщТрэвис Дермотт
    22КанаданпДжек Макбэйн
    53КанаданпМайкл Карконе
    63ФинляндиянпМатиас Маччелли
    17СШАнпНик Бьюгстад
    67КанаданпЛоусон Круз
    16СШАнпДжейсон Цукер
    92СШАнпЛоган Кули
    15КанаданпАлександр Керфут
    38КанаданпЛиам О'Брайен
    9СШАнпКлейтон Келлер
    29КанаданпБарретт Хэйтон
    8СШАнпНик Шмальц
    Главные тренеры
    КанадаЛинди Рафф
    КанадаАндре Туриньи
    История личных встреч
    06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
    13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Аризона Койотс
    13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
    20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Аризона Койотс
    15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
    26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Аризона Койотс
    23.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 БАризона Койотс
    05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
    03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
    29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Аризона Койотс
    13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
    07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
    05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз5 : 2
    03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 5
    01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
    08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1
    06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Аризона Койотс
    02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5
    30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Аризона Койотс
    25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 0Аризона Койотс
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
    2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
    3 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
    4 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
    5 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    6 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    8 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
    9 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
    10 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
    11 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
    12 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
    13 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
    14 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
    15 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
    16 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
    17 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
    18 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    19 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    20 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    21 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    22 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
    23 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    24 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    25 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    26 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    27 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
    28 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
    29 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
    30 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
    31 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
    32 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
    2 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    3 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    4 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
    5 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
    6 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
    7 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
    8 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
    9 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    10 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    11 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
    12 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    13 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    14 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    15 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
    16 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
    2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
    3 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
    4 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    5 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
    6 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
    7 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
    8 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
    9 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
    10 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    11 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    12 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    13 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
    14 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
    15 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
    16 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
    2 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    3 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
    4 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
    5 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    6 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    7 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    8 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    2 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
    3 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
    4 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
    5 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
    6 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    7 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
    8 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
    2 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
    3 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
    4 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
    5 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
    6 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
    7 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    8 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
    2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
    3 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
    4 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
    5 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
    6 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
    7 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
    8 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0

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