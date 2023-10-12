Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
14 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
1-й период, 18'
0 : 1
0'
20'
40'
60'
- 06:220:1Мэтт Дамба
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс, которое состоится 14 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Аризона Койотс
Глендейл
|41
|вр
|Витек Ванечек
|40
|вр
|Акира Шмид
|88
|зщ
|Кевин Баль
|6
|зщ
|Джон Марино
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
|2
|зщ
|Брендан Смит
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|56
|нп
|Эрик Хаула
|28
|нп
|Тимо Майер
|13
|нп
|Нико Хишир
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|86
|нп
|Джек Хьюз
|63
|нп
|Йеспер Братт
|10
|нп
|Александер Хольц
|92
|нп
|Томаш Носек
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|18
|нп
|Ондржей Палат
|14
|нп
|Натан Бастиан
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|70
|вр
|Карел Веймелка
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|3
|зщ
|Джош Браун
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|90
|зщ
|Янис Мозер
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|33
|зщ
|Трэвис Дермотт
|22
|нп
|Джек Макбэйн
|53
|нп
|Майкл Карконе
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|67
|нп
|Лоусон Круз
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|92
|нп
|Логан Кули
|15
|нп
|Александр Керфут
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|29
|нп
|Барретт Хэйтон
|8
|нп
|Ник Шмальц
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Андре Туриньи
История личных встреч
|06.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|20.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|23.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 0
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|5
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|6
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|8
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|9
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|10
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|12
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|13
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|14
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|16
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|17
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|18
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|19
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|21
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|22
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|23
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|24
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|25
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|26
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|27
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|28
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|29
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|30
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|32
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|2
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|4
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|5
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|8
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|12
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|14
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|15
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|16
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|4
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|5
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|6
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|9
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|10
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|14
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|16
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|2
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|3
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|4
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|8
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|4
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|5
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|6
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|7
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|8
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|2
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|3
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|5
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|7
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|4
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|8
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0