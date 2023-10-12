Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
14 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|46
|зщ
|Лукас Джохансен
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|43
|нп
|Том Уилсон
|8
|нп
|Александр Овечкин
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|47
|нп
|Бек Маленстин
|26
|нп
|Ник Дауд
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
|15
|нп
|Сонни Милано
|17
|нп
|Дилан Строум
|39
|нп
|Энтони Манта
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|58
|зщ
|Крис Летанг
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|2
|зщ
|Чад Руведел
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|83
|нп
|Мэтт Ньето
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|77
|нп
|Джефф Картер
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|20
|нп
|Ларс Эллер
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Майк Салливан
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
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0'
Стартовые вратари: Чарли Линдгрен — Тристан Джерри.
0'
Стартовать в новом сезоне «Вашингтон» будет без своего первого номера. За сутки до первого матча в чемпионате в семье Дарси Кемпера родился ребёнок. По этой причине канадский вратарь не сыграет с «Питтсбургом», а защищать ворота столичной команды будет Чарли Линдгрен.
0'
Представляем наш прогноз на 82-матчевый марафон. В Восточной конференции, как и всегда, ожидается немало интересного.«Бостон» справится и без Бержерона с Крейчи, в конференции будет новый лидер Мы снова не увидим Овечкина в плей-офф? Прогноз на сезон НХЛ, Восток 0'Тезисно выделяем самые важные вопросы нового сезона.Время больших превью прошло 98 вопросов к новому сезону НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|5
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|6
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|8
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|9
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|10
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|12
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|13
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|14
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|16
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|17
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|18
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|19
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|21
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|22
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|23
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|24
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|25
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|26
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|27
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|28
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|29
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|30
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|32
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|2
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|4
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|5
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|8
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|12
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|14
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|15
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|16
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|4
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|5
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|6
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|9
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|10
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|14
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|16
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-1
|2
|100.0
|2
|Каролина Харрикейнз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|3
|Филадельфия Флайерз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-2
|2
|100.0
|4
|Нью-Джерси Дэвилз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|2
|100.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
|Коламбус Блю Джекетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
|8
|Питтсбург Пингвинз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0.0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|100.0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6-5
|2
|100.0
|4
|Монреаль Канадиенс
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|5-6
|1
|50.0
|5
|Детройт Ред Уингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|0.0
|6
|Оттава Сенаторз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
|7
|Флорида Пантерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|8
|Баффало Сэйбрз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0.0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|2
|100.0
|2
|Миннесота Уайлд
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-0
|2
|100.0
|3
|Даллас Старз
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2-1
|2
|100.0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|2
|50.0
|5
|Чикаго Блэкхоукс
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1-2
|1
|50.0
|7
|Аризона Койотс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
|Виннипег Джетс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|0.0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-2
|4
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|2
|100.0
|3
|Калгари Флэймз
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|2
|100.0
|4
|Анахайм Дакс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0.0
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0.0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-8
|0
|0.0
|8
|Сиэтл Кракен
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0.0