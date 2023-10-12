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Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
14 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
79СШАврЧарли Линдгрен
35КанадаврДарси Кемпер
46КанадазщЛукас Джохансен
3СШАзщНик Дженсен
38ШвециязщРасмус Сандин
74СШАзщДжон Карлсон
42СловакиязщМартин Фехервари
57СШАзщТревор ван Римсдайк
24КанаданпКоннор Макмайкл
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
43КанаданпТом Уилсон
8РоссиянпАлександр Овечкин
19ШвециянпНиклас Бекстрём
77СШАнпТи Джей Оши
47КанаданпБек Маленстин
26СШАнпНик Дауд
45КанаданпМэттью Филлипс
15СШАнпСонни Милано
17КанаданпДилан Строум
39КанаданпЭнтони Манта
39СШАврАлекс Неделькович
35КанадаврТристан Джерри
27КанадазщРайан Грейвз
58КанадазщКрис Летанг
65ШвециязщЭрик Карлссон
73КанадазщПьер-Оливье Жозеф
2СШАзщЧад Руведел
28ШвециязщМаркус Петтерссон
59СШАнпДжейк Гюнцель
17СШАнпБрайан Раст
87КанаданпСидни Кросби
83СШАнпМэтт Ньето
55СШАнпНоэль Аччари
77КанаданпДжефф Картер
10СШАнпДрю О'Коннор
20ДаниянпЛарс Эллер
43КанаданпДженсен Харкинс
67ШвециянпРикард Ракелль
71РоссиянпЕвгений Малкин
19КанаданпРайлли Смит
Главные тренеры
КанадаСпенсер Карбери
СШАМайк Салливан
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 БПиттсбург Пингвинз
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Питтсбург Пингвинз
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 6Вашингтон Кэпиталз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Питтсбург Пингвинз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Питтсбург Пингвинз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТВашингтон Кэпиталз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Вашингтон Кэпиталз
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз4 : 3
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Питтсбург Пингвинз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз0 : 3
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз3 : 1
Текстовая трансляция
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0'
Стартовые вратари: Чарли Линдгрен — Тристан Джерри.
0'
Стартовать в новом сезоне «Вашингтон» будет без своего первого номера. За сутки до первого матча в чемпионате в семье Дарси Кемпера родился ребёнок. По этой причине канадский вратарь не сыграет с «Питтсбургом», а защищать ворота столичной команды будет Чарли Линдгрен.
0'
Представляем наш прогноз на 82-матчевый марафон. В Восточной конференции, как и всегда, ожидается немало интересного.«Бостон» справится и без Бержерона с Крейчи, в конференции будет новый лидер Мы снова не увидим Овечкина в плей-офф? Прогноз на сезон НХЛ, Восток 0'Тезисно выделяем самые важные вопросы нового сезона.Время больших превью прошло 98 вопросов к новому сезону НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
3 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
4 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
5 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
6 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
7 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
8 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
9 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
10 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
11 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
12 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
13 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
14 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
15 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
16 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
17 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
18 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
19 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
20 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
21 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
22 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
23 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
24 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
25 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
26 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
27 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
28 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
29 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
30 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
31 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
32 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
2 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
4 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
5 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
6 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
7 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
8 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
9 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
10 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
11 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
12 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
13 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
14 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
15 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
16 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
3 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
4 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
5 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
6 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
7 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
9 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
10 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
11 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
13 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
14 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
15 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
16 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс1 1 0 0 0 0 0 5-1 2 100.0
2 Каролина Харрикейнз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
3 Филадельфия Флайерз1 1 0 0 0 0 0 4-2 2 100.0
4 Нью-Джерси Дэвилз1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 100.0
5 Нью-Йорк Айлендерс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
6 Вашингтон Кэпиталз0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
7 Коламбус Блю Джекетс1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
8 Питтсбург Пингвинз1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 0.0
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
2 Бостон Брюинз1 1 0 0 0 0 0 3-1 2 100.0
3 Торонто Мэйпл Лифс1 0 0 1 0 0 0 6-5 2 100.0
4 Монреаль Канадиенс1 0 0 0 1 0 0 5-6 1 50.0
5 Детройт Ред Уингз1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 0.0
6 Оттава Сенаторз1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
7 Флорида Пантерз1 0 0 0 0 0 1 0-2 0 0.0
8 Баффало Сэйбрз1 0 0 0 0 0 1 1-5 0 0.0
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 100.0
2 Миннесота Уайлд1 1 0 0 0 0 0 2-0 2 100.0
3 Даллас Старз1 0 0 1 0 0 0 2-1 2 100.0
4 Нэшвилл Предаторз2 1 0 0 0 0 1 6-5 2 50.0
5 Чикаго Блэкхоукс2 1 0 0 0 0 1 5-5 2 50.0
6 Сент-Луис Блюз1 0 0 0 1 0 0 1-2 1 50.0
7 Аризона Койотс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
8 Виннипег Джетс1 0 0 0 0 0 1 3-5 0 0.0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс2 2 0 0 0 0 0 8-2 4 100.0
2 Ванкувер Кэнакс1 1 0 0 0 0 0 8-1 2 100.0
3 Калгари Флэймз1 1 0 0 0 0 0 5-3 2 100.0
4 Анахайм Дакс0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0.0
5 Лос-Анджелес Кингз1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 0.0
6 Сан-Хосе Шаркс1 0 0 0 0 0 1 1-4 0 0.0
7 Эдмонтон Ойлерз1 0 0 0 0 0 1 1-8 0 0.0
8 Сиэтл Кракен2 0 0 0 0 0 2 1-7 0 0.0

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