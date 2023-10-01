Виннипег Джетс - Флорида Пантерз 14 Октября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
14 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Флорида Пантерз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Пол Морис
История личных встреч
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|01.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|05.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2