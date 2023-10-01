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Виннипег Джетс - Флорида Пантерз 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
14 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Флорида Пантерз, которое состоится 14 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Пол Морис
История личных встреч
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 ОТВиннипег Джетс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Флорида Пантерз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Виннипег Джетс
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5Флорида Пантерз
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Виннипег Джетс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Флорида Пантерз
01.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Виннипег Джетс
19.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 2Флорида Пантерз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 4Виннипег Джетс
05.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Виннипег Джетс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Виннипег Джетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс0 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 4Виннипег Джетс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Виннипег Джетс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Флорида Пантерз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 6Флорида Пантерз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 0Флорида Пантерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Флорида Пантерз

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