Кот-д'Ивуар - Марокко 14 Октября прямая трансляция
14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Марокко, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Марокко
Главные тренеры
|Валид Реграги
История личных встреч
|28.06.2019
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|11.11.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|24.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа C. 2-й тур
|0 : 0
|09.10.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа C. 2-й тур
|2 : 2
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|24.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|29.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|17.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|За 3-е место
|2 : 1