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Кот-д'Ивуар - Марокко 14 Октября прямая трансляция

14 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Кот-д'Ивуар
Марокко

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Марокко, которое состоится 14 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Марокко
Главные тренеры
Марокко Валид Реграги
История личных встреч
28.06.2019 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Марокко1 : 0Кот-д'Ивуар
11.11.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 6-й тур Кот-д'Ивуар0 : 2Марокко
24.01.2017 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур Марокко1 : 0Кот-д'Ивуар
12.11.2016 ЧМ-2018 - Африка Группа C. 2-й тур Марокко0 : 0Кот-д'Ивуар
09.10.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Марокко0 : 1Кот-д'Ивуар
07.09.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа C. 6-й тур Кот-д'Ивуар1 : 1Марокко
10.06.2012 ЧМ-2014 - Африка Группа C. 2-й тур Марокко2 : 2Кот-д'Ивуар
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Кот-д'Ивуар
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Кот-д'Ивуар4 : 0
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Кот-д'Ивуар3 : 1
24.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Кот-д'Ивуар2 : 1
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 3 : 0Кот-д'Ивуар
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Марокко1 : 0
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Марокко0 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Марокко0 : 0
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Марокко2 : 1
17.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд За 3-е место 2 : 1Марокко

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