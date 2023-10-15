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Грузия - Кипр 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
15 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур
Грузия
Кипр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Кипр, которое состоится 15 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Кипр
Главные тренеры
ФранцияВилли Саньоль
ГрузияТемури Кецбая
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турКипр1 : 2Грузия
10.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Грузия1 : 0Кипр
28.03.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 5-й турКипр2 : 1Грузия
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 3-й турГрузия1 : 1Кипр
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГрузия8 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й тур2 : 1Грузия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турГрузия1 : 7
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур2 : 0Грузия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турКипр1 : 2Грузия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турКипр0 : 4
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й тур6 : 0Кипр
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й турКипр0 : 3
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й тур3 : 1Кипр
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турКипр1 : 2Грузия
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Кипр. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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