Грузия - Кипр 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
15 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Кипр, которое состоится 15 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Кипр
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Темури Кецбая
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 5-й тур
|2 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. 3-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи.Изучаем турнирные расклады На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Грузия — Кипр. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.