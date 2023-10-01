Швейцария - Беларусь 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 19694
15 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Беларусь, которое состоится 15 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Беларусь
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Карлос Алос
История личных встреч
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|01.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|3 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Наибольшее внимание приковано к европейскому отбору, в том числе потому, что там солидное представительство футболистов РПЛ.У Армении и Беларуси наибольшее представительство 22 футболиста из РПЛ вызваны в европейские сборные. На что они претендуют в отборе Евро? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Швейцария — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.