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Швейцария - Беларусь 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 19694
15 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур
Швейцария
Беларусь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Беларусь, которое состоится 15 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Беларусь
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ИспанияКарлос Алос
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турБеларусь0 : 5Швейцария
01.06.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Швейцария1 : 0Беларусь
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турШвейцария3 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур2 : 2Швейцария
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турШвейцария2 : 2
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й тур1 : 2Швейцария
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й турШвейцария3 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турБеларусь0 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур1 : 0Беларусь
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур0 : 0Беларусь
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турБеларусь2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турБеларусь1 : 2
Текстовая трансляция
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Наибольшее внимание приковано к европейскому отбору, в том числе потому, что там солидное представительство футболистов РПЛ.У Армении и Беларуси наибольшее представительство 22 футболиста из РПЛ вызваны в европейские сборные. На что они претендуют в отборе Евро? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Швейцария — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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