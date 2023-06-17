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Чехия - Фарерские острова 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур
Чехия
Фарерские острова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Фарерские острова, которое состоится 15 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Фарерские острова
Главные тренеры
ЧехияЯрослав Шильгавы
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турФарерские острова0 : 3Чехия
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Чехия5 : 0Фарерские острова
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур3 : 0Чехия
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Чехия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турЧехия1 : 1
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 4Чехия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турФарерские острова0 : 3Чехия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турФарерские острова0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й турФарерские острова0 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й тур2 : 0Фарерские острова
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турФарерские острова1 : 3
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й турФарерские острова0 : 3Чехия

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