Чехия - Фарерские острова 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Фарерские острова, которое состоится 15 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Фарерские острова
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3