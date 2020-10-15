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Косово - Израиль 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур
Косово
Израиль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Израиль, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Израиль
Главные тренеры
СловенияПримож Глиха
ИзраильАлон Хазан
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турИзраиль1 : 1Косово
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 3Косово
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур2 : 0Косово
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турКосово2 : 2
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 1Косово
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турКосово0 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турИзраиль1 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур1 : 1Израиль
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турИзраиль2 : 1
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й тур1 : 2Израиль
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й тур3 : 0Израиль

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