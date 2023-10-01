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Турция - Латвия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур
Турция
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Латвия, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Латвия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ЛатвияДайнис Казакевич
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛатвия2 : 3Турция
11.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 8-й турЛатвия1 : 2Турция
30.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 3-й турТурция3 : 3Латвия
03.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа A. 7-й турТурция1 : 1Латвия
13.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа A. 3-й турЛатвия1 : 1Турция
28.05.2013Товарищеские матчи (сборные)Май 2013Турция3 : 3Латвия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур0 : 1Турция
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 2Турция
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турТурция1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й турТурция2 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛатвия2 : 3Турция
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турЛатвия2 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турЛатвия0 : 2
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й тур5 : 0Латвия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 1Латвия
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛатвия2 : 3Турция
Текстовая трансляция
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Сборная Турции провела первый матч под руководством нового тренера — Винченцо Монтеллы.Результат матча с турками заметно осложнил положение сборной Армении Первое поражение Хорватии в отборе Евро! «Сгорели» главному конкуренту даже с Модричем 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Турция — Латвия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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