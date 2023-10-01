Турция - Латвия 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Латвия, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Латвия
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Дайнис Казакевич
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 8-й тур
|1 : 2
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 3-й тур
|3 : 3
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|1 : 1
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|28.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|3 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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