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Уэльс - Хорватия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур
Уэльс
Хорватия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Хорватия, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Хорватия
Главные тренеры
УэльсРоберт Пейдж
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 1-й турХорватия1 : 1Уэльс
13.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа E. 8-й турУэльс1 : 1Хорватия
08.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа E. 3-й турХорватия2 : 1Уэльс
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 6-й турУэльс1 : 2Хорватия
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 4-й турХорватия2 : 0Уэльс
23.05.2010Товарищеские матчи (сборные)Май 2010Хорватия2 : 0Уэльс
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс4 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 2Уэльс
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс0 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 4-й тур2 : 0Уэльс
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 3-й турУэльс2 : 4
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турХорватия0 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 1Хорватия
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 5-й турХорватия5 : 0
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 4 ДВХорватия

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