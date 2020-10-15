Уэльс - Хорватия 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Хорватия, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Хорватия
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Златко Далич
История личных встреч
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|13.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|23.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|2 : 0
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ