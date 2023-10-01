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Польша - Молдавия 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур
Польша
Молдавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Молдавия, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Молдавия
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
МолдавияСергей Викторович Клещенко
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2Польша
20.01.2014Товарищеские матчи (сборные)Январь 2014Молдавия0 : 1Польша
07.06.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 8-й турМолдавия1 : 1Польша
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 2-й турПольша2 : 0Молдавия
06.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Польша1 : 0Молдавия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур0 : 2Польша
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур2 : 0Польша
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 5-й турПольша2 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2Польша
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиПольша1 : 0
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Молдавия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур0 : 1Молдавия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Молдавия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 4-й турМолдавия3 : 2Польша
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 3-й тур2 : 0Молдавия

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