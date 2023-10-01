Норвегия - Испания 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Испания, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Испания
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|20
|зщ
|Антонио Нуса
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|7
|пз
|Фредрик Эурснес
|19
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Хесус Навас
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|19
|зщ
|Франсиско Гарсия
|9
|пз
|Гави
|6
|пз
|Микель Мерино
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|11
|нп
|Ферран Торрес
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Брайан Сарагоса
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|1 : 1
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
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