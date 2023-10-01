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Норвегия - Испания 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Норвегия
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Испания, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Испания
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
15НорвегиязщЛео Эстигор
5НорвегиязщБиргер Мелинг
20НорвегиязщАнтонио Нуса
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
7НорвегияпзФредрик Эурснес
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
23ИспанияврУнай Симон
22ИспаниязщХесус Навас
5ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
19ИспаниязщФрансиско Гарсия
9Испанияпз Гави
6ИспанияпзМикель Мерино
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
11ИспаниянпФерран Торрес
7ИспаниянпАльваро Мората
10ИспаниянпБрайан Сарагоса
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 1-й турИспания3 : 0Норвегия
12.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа F. 7-й турНорвегия1 : 1Испания
23.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа F. 1-й турИспания2 : 1Норвегия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур0 : 4Норвегия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турНорвегия2 : 1
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия6 : 0
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 4-й турНорвегия3 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 3-й турНорвегия1 : 2
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турИспания2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 5-й тур1 : 7Испания
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. Финал0 : 0 4 : 5Испания
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаИспания2 : 1
Текстовая трансляция
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