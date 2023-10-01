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Румыния - Андорра 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур
Румыния
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Андорра, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Андорра
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й турАндорра0 : 2Румыния
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 9-й турАндорра0 : 4Румыния
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 2-й турРумыния4 : 0Андорра
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 0Румыния
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турРумыния2 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 2Румыния
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й тур0 : 0Румыния
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турАндорра0 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур3 : 0Андорра
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 1Андорра
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турАндорра1 : 2

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