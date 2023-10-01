Румыния - Андорра 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Андорра, которое состоится 15 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Андорра
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 2
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 9-й тур
|0 : 4
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 2-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2