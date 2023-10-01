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Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхоукс 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Чикаго Блэкхоукс
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 БМонреаль Канадиенс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Чикаго Блэкхоукс
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Монреаль Канадиенс
06.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 2Монреаль Канадиенс
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
15.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 БМонреаль Канадиенс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 6Монреаль Канадиенс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 3
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Чикаго Блэкхоукс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 3 Б
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс4 : 2

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