Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхоукс 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|16.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|11.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2