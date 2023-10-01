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Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Райан Хаска
История личных встреч
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 БКалгари Флэймз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1Питтсбург Пингвинз
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 БПиттсбург Пингвинз
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4Калгари Флэймз
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Питтсбург Пингвинз
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКалгари Флэймз
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5Калгари Флэймз
26.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 9Питтсбург Пингвинз
06.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Питтсбург Пингвинз
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 4
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Питтсбург Пингвинз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз0 : 3
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Калгари Флэймз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 2Калгари Флэймз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз1 : 2 ОТ

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