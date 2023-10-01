Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Райан Хаска
История личных встреч
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 9
|06.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ