Торонто Мэйпл Лифс - Миннесота Уайлд 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Миннесота Уайлд, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Дин Эвасон
История личных встреч
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|15.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|09.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2