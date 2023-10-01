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Торонто Мэйпл Лифс - Миннесота Уайлд 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Миннесота Уайлд, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 1Миннесота Уайлд
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 БТоронто Мэйпл Лифс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Миннесота Уайлд
03.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4Миннесота Уайлд
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
15.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0Торонто Мэйпл Лифс
09.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Миннесота Уайлд
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 Б
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТ
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 0
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 БМиннесота Уайлд
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТ
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 2

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