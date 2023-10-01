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Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Коламбус Блю Джекетс
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5Коламбус Блю Джекетс
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Коламбус Блю Джекетс
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс2 : 4
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3

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