Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3