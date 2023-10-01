Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Джон Купер
История личных встреч
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4