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Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Джон Купер
История личных встреч
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Детройт Ред Уингз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Детройт Ред Уингз
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Детройт Ред Уингз
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 0 БТампа-Бэй Лайтнинг
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Детройт Ред Уингз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Детройт Ред Уингз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Детройт Ред Уингз
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4

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