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Бостон Брюинз - Нэшвилл Предаторз 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
15 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2Нэшвилл Предаторз
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 5Бостон Брюинз
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 2Бостон Брюинз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 6Бостон Брюинз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
22.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Нэшвилл Предаторз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0Бостон Брюинз
05.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 3Бостон Брюинз
06.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Нэшвилл Предаторз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3Бостон Брюинз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз4 : 5 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Бостон Брюинз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 0
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нэшвилл Предаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Нэшвилл Предаторз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз5 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 4Нэшвилл Предаторз

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