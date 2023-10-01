Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
15 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Дон Гранато
История личных встреч
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1