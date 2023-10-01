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Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
15 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
США Дон Гранато
История личных встреч
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Баффало Сэйбрз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Баффало Сэйбрз
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Баффало Сэйбрз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Баффало Сэйбрз
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Баффало Сэйбрз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс0 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 6 : 5Нью-Йорк Айлендерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 3
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс2 : 1
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 7
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Баффало Сэйбрз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 3
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Баффало Сэйбрз

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