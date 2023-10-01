Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
15 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 15 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4