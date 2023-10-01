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Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
15 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен, которое состоится 15 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Сиэтл Кракен
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2Сент-Луис Блюз
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТСент-Луис Блюз
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Сиэтл Кракен
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 5Сент-Луис Блюз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Сиэтл Кракен
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСент-Луис Блюз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 4Сент-Луис Блюз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Сент-Луис Блюз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТ
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сиэтл Кракен
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сиэтл Кракен
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Сиэтл Кракен
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Сиэтл Кракен
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сиэтл Кракен1 : 4

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